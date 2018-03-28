Мужчина проиграл своего сына в карты

Как всем известно, азартные игры до добра не доводят. Обычно увлечение ими заканчивается тем, что игроки остаются без крыши над головой и без копейки в кармане. Однако это еще ничего в сравнении с индийцем по имени Мохсин, который проиграл всю свою семью.





Как сообщает Times of India, увлекшийся игрой Мохсин заложил всю свою семью – жену и двоих детей. Выигравший их мужчина по имени Имран заявился к нему домой за заслуженной наградой, что привело супругу горе-игрока в шок.



На крики женщины сбежались соседи и решили созвать местный совет - панчаят. Поразмыслив, члены совета сошлись на том, что всех троих отдавать за проигрыш нельзя, поэтому присудили Имрану забрать только одного из двух сына Мохсина. Что тот и сделал, после чего пропал.



По понятным причинам женщина с таким мужем развелась (к слову, на тот момент, они были лишь 3 года женаты) и обратилась в полицию с жалобой на шестерых мужчин, включая супруга, пишет .



С тех пор женщина успела вновь выйти замуж, однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Поэтому на этот раз она обратилась в суд, который в принудительном порядке обязал полицию расследовать случившееся. И хотя этот достойный экранизации в Болливуде инцидент произошел в Нью-Дели еще три года назад, огласку СМИ предали этому лишь сейчас, когда местные правоохранительные органы взялись расследовать случившееся.Как сообщает Times of India, увлекшийся игрой Мохсин заложил всю свою семью – жену и двоих детей. Выигравший их мужчина по имени Имран заявился к нему домой за заслуженной наградой, что привело супругу горе-игрока в шок.На крики женщины сбежались соседи и решили созвать местный совет - панчаят. Поразмыслив, члены совета сошлись на том, что всех троих отдавать за проигрыш нельзя, поэтому присудили Имрану забрать только одного из двух сына Мохсина. Что тот и сделал, после чего пропал.По понятным причинам женщина с таким мужем развелась (к слову, на тот момент, они были лишь 3 года женаты) и обратилась в полицию с жалобой на шестерых мужчин, включая супруга, пишет MIGNews С тех пор женщина успела вновь выйти замуж, однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Поэтому на этот раз она обратилась в суд, который в принудительном порядке обязал полицию расследовать случившееся.







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