Отделения нейрохирургии Института скорой медицинской помощи оснастили новыми микроскопами

Отделения нейрохирургии и микрохиругии Института скорой медицинской помощи оснастили современными микроскопами. Врачи говорят, что использование нового оборудования позволит сократить время операций.

"Можно оперировать в случае глубоких, труднодоступных и мелких опухолей. Мы делаем УЗИ и проверяем, если опухоль полностью удалена", - сказал заведующий нейрохирургическим отделением Юлиан Главан.



"Время операций сократится. Будем использовать меньше анестетических средств, и расходов будет меньше", - отметил заведующий отделением микрохирургии Анатолий Калистару.



До сих пор из-за нехватки необходимого оборудования некоторые операции приходилось отменять.



"В нашем учреждении было два микроскопа, приобретенных в 1978 году, я тогда еще в университете учился. С тех пор их не обновляли. Разумеется, раньше трудно было рассмотреть участок, который нужно оперировать, и многие сложные операции приходилось отменять", - сказал директор ИСМП Михай Чокану.



Общая стоимость оборудования 20 млн леев, четыре выделили из бюджета больницы, остальные деньги предоставил Минздрав.



"Уверена, эти меры пойдут на благо пациентов. Сократится время операций, также уменьшатся риски послеоперационных осложнений", - заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



Ежегодно в Институте скорой медицинской помощи проводят 11 тысяч операций.



