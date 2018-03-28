За первый день программы "Prima casa" поступило 40 заявок на получение кредитов

В первый день действия программы "Prima casa" поступило 40 заявок на получение ипотечных кредитов под гарантии государства. Об этом в эфире общественного телевидения сообщил премьер-министр Павел Филип. Он отметил, что со временем участникам программы смогут помогать родственники не только в первом, но и во втором колене.

"Мы внимательно анализируем упущения, выявить которые можно только после запуска программы в действие. И уже в первые два дня у нас появились новые идеи. Например, чтобы гарантами могли стать родственники не только в первом, но и во втором колене", сказал премьер-министр Павел Филип.



Коснувшись программы "Хорошие дороги для Молдовы", премьер сообщил, что карта ремонта автомагистралей готова, а работы начнутся в мае.



"Проект готов. В следующем месяце проведем тендеры. Подрядчика будем выбирать одного на целый район, чтобы одна компания отвечала за все дороги. Рассчитываем, что работы начнутся в мае", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Кредиты по программе "Prima casa" выдают три банка. В пакет документов на получение займов входят справка о заработной плате и подтверждение отсутствия у соискателя другой недвижимости.





