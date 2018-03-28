В школе в Новосибирской области обрушилась стена

В здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась часть внутренней перегородки, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло на первом этаже. Размер рухнувшей перегородки — два на три метра. Погибших и пострадавших нет.

Как рассказал собеседник агентства, здание школы двухэтажное. В июне 2016 года его признали частично аварийным, под учебный процесс использовался только второй этаж.

Как сообщает РИА Новости, к ликвидации последствий обрушения привлекли 12 человек и четыре единицы техники.







