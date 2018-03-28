В Домодедово перед взлетом задымился самолет

В столичном аэропорту Домодедово у лайнера авиакомпании «Глобус» во время взлета произошло задымление на борту. В связи с инцидентом аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу.

Самолет авиакомпании «Глобус» не вылетел из Домодедово из-за произошедшего в кабине экипажа задымления, сообщил РБК представитель авиакомпании S7, в которую входит «Глобус». Экипаж прервал взлет самолета. Речь идет о самолете Boeing 737-800, который должен был вылететь в Новосибирск, заявили в Росавиации.



«Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам», — отмечается в сообщении авиакомпании. Никто из находившихся на борту 129 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, эвакуация прошла благополучно.



Предварительной причиной задымления в S7 назвали «попадание влаги в систему кондиционирования». Для пассажиров подготовлено резервное воздушное судно, сообщает РБК.

В Росавиации уточнили, что экипаж произвел торможение в пределах взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС. «Причины будут устанавливаться комиссией Росавиации, комиссия уже выехала в аэропорт», — позднее в разговоре с РБК сказал пресс-секретарь ведомства Сергей Извольский.



Службы аэропорта оперативно прибыли на место события, сообщил РБК представитель Домодедово. Для пассажиров, которые были высажены по надувным трапам, был подан автобус. «До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществляется взлет и посадка с ВПП-2», — отметил представитель аэропорта и уточнил, что так как ВПП независимы друг от друга, все рейсы в полном объеме обслуживаются на первой взлетной полосе.



Следственный комитет проверяет инцидент в Домодедово, сообщается в Telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



