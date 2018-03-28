Группу туристов два дня не пускали в Китай из-за долга гида

Десять туристов из Братска провели два дня в пункте контроля на границе с Китаем из-за долгов своего гида, сообщили во вторник в управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

"Братчанка с группой туристов была остановлена на границе с Китаем из-за неоплаченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сумма которой превышала 20 тыс. рублей. Долг она не оплачивала более полугода", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, задолженность гид оплатила в день задержания в полном объеме. Тем не менее, ее с группой туристов из десяти человек не выпускали за рубеж еще два дня, пишет interfax.ru

По данным ведомства, аналогичная ситуация произошла ранее с туристом из Ангарска, который был остановлен на пункте пропуска в иркутском аэропорту при попытке вылететь в Таиланд. Его долг за услуги ЖКХ превысил 50 тыс. рублей, путешествие мужчине также пришлось отложить.







