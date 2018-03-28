Семнадцать граждан Молдовы попали в рабство к польскому фермеру

Хотели заработать, а вместо этого попали в рабство. 17 жителей нескольких сёл Каларашского района рассказали, что в январе их продали польскому фермеру.

Тот заставлял несчастных трудиться по 19 часов в день, причем абсолютно бесплатно. По словам пострадавших в Польшу они отправились 23 января. С транспортом и работой помогла столичная фирма за что и взяла с каждого из 17 соискателей труда по сто евро. Всем обещали хорошие условия, за неплохие деньги надо было всего то чистить лук. О неладном они заподозрили как только их поселили в общежитии.

"Даже условия, что он говорил, что с семьёй будет там жить в отдельных комнатах. Это не было, было по 7-8-10 человек в комнате. Представьте люди приходят с работы и что там. Мы чистые, мы не бомжи. А там прямо бомжи были практически", сообщил пострадавший, Константин Стойка.

Условия труда тоже оказались совершено другими нежели обещали перед выездом. Вместо 8 часового графика работы с зарплатой в 20 евро в день, несчастных ожидала каторга круглыми сутками, пишет canal3.md.

Начальство даже установила рабочею дневную норму 320 килограммов чищеного лука. С таким объёмом справится невозможно. Последовали санкции, то есть засчитывались не все часы работы. После недели труда несчастные решили ферму покинуть, за проделанный труд никто платить не стал. Сказали, что всё, что заработано уйдет на оплату коммунальных счетов. Начались скитания по Польше.

"Он так и сказал – вас продали. Вот так человек, который нас привёз, нас тут продал", сообщил пострадавший, Виталий Мокану.

После разговора с прессой, пострадавшие отправились давать показание в Центр по борьбе с торговлей людьми. Возбужденно уголовное дело. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.