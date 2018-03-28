Во Франции с сентября 2019 года все дети от трех лет будут посещать детские сады в обязательном порядке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране, сообщает Le Monde.
В настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста.
По официальным данным, в 2015-2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам. Так, в Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – всего 70%, пишет korrespondent.net
Макрон отметил, что нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу".
Комментарии
- Таджикские футболисты подрались с филиппинскими на поле
- Британская авиакомпания довела до слез паралимпийскую спортсменку
- В США кот просидел на столбе несколько дней
- Против пранкера, заявлявшего о "сотнях погибших" в Кемерово, возбудили дело
- В Киеве в посылке с документами нашли 205 бриллиантов
- Дизельный скандал: В Штатах подали в суд на BMW
- В Австралии питон съел тапок и попал в больницу
- Савченко показала предвыборный ролик с раздеванием. ВИДЕО
- Группу туристов два дня не пускали в Китай из-за долга гида
- Драка в московском парке: ножевые ранения получили три человека
- В Каларашском районе девочка украла у дедушки 13 тысяч леев и сбежала из дома
- Археологи нашли следы ранее неизвестной цивилизации на юге Амазонии
- В Москве задымился ТЦ "Свиблово"
- Продлен срок приобретения медицинского полиса со скидкой
- Госзакупки для столичных учреждений будут проводить через онлайн платформу
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- Стволовые клетки - ключ к победе над алкоголизмом
- В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти
- СМИ назвали пять сильнейших армий будущего
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
- Лавина накрыла 15 автомобилей в Приэльбрусье. ВИДЕО
- С 1 апреля вырастет пособие на холодный период года
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист