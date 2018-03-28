Макрон ввел обязательное дошкольное образование с трех лет

Во Франции с сентября 2019 года все дети от трех лет будут посещать детские сады в обязательном порядке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране, сообщает Le Monde.

В настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста. По официальным данным, в 2015-2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам. Так, в Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – всего 70%, пишет korrespondent.net Макрон отметил, что нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу".

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