В Киеве в посылке с документами нашли 205 бриллиантов

Сотрудники таможенного поста "Специализированный" в Киеве в экспресс-посылке с китайскими документами обнаружили 205 бриллиантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме.

"Несвойственное для документов вложение, таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был житель одного из регионов Украины", – говорится в сообщении.

Согласно экспресс-тесту, обнаруженные камни являются бриллиантами, их стоимость, чистоту и качество огранки установят эксперты-геммологи, пишет korrespondent.net

Продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил. Санкции предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.