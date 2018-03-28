ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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