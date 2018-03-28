В Одесской области осквернили храм

В Одесской области неизвестные осквернили храм преподобного Серафима Саровского УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.

На месте происшествия работала полиция, сотрудники которой зафиксировали факты правонарушения и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.