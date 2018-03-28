Месси не досмотрел до конца позор своей сборной в матче против Испании

Сборная Аргентины провела свой худший матч под руководством Хорхе Сампаоли. В Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано гости были унижены сборной Испании – 1:6.

В данном поединке капитан "альбиселесте" Лионель Месси не смог принять участие из-за травмы, потому был вынужден наблюдать за происходящим на поле с трибун. В итоге нападающий Барселоны пожалел о своем присутствии на этом поединке, ведь нервы Лео не выдержали увиденного.

Без Месси Аргентина выглядела беспомощно и пропускала в свои ворота гол за голом. В результате игрок не устал смотреть на позор своей национальной команды и покинул трибуны стадиона Ванда Метрополитано за 10 минут до конца встречи, пишет korrespondent.net

Таким образом, аргентинцы попытаются отомстить сборной Испании уже непосредственно на ЧМ-2018, если пути команд пересекутся.