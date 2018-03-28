Против пранкера, заявлявшего о "сотнях погибших" в Кемерово, возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

По данным следствия, Никита Кувиков, известный в Сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".

Отмечается, что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию". Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск, пишет РИА Новости.

Накануне на ютьюб-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 погибших, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". Сотрудники были шокированы и ответили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.







