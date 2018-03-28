Британская авиакомпания довела до слез паралимпийскую спортсменку

Сотрудники британского лоукостера easyJet отказались помогать бывшей паралимпийской спортсменке Софии Уорнер подняться на борт самолета, так как "она не выглядела парализованной".

Женщина, у которой из-за церебрального паралича плохо слушаются ноги и левая рука, проплакала весь полет, а затем написала о случившемся в социальных сетях, пишет РИА Новости.

​"Я раньше никогда не жаловалась в Twitter. Однако приказ доказать свою инвалидность был за гранью", — заявила Уорнер.

Представители перевозчика уже связались с пассажиркой, извинились и пообещали разобраться в ситуации.

Уорнер принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпиаде в Лондоне. После Игр она получила работу телевизионного комментатора паралимпийских видов спорта.

Позже стало известно о другом инциденте с той же авиакомпанией. Парализованная британская журналистка Софи Морган пожаловалась на то, что сотрудники easyJet забыли ее в салоне самолета.

"Сегодня по прилету в аэропорт Гатвик меня оставили на борту на 40 минут. Никаких извинений. Только грубящий персонал", — написала Морган.

В микроблоге к журналистке обратились представители авиакомпании, которые принесли извинения и предложили пообщаться в личных сообщениях, на что Морган ответила, что это не единичный случай и такой "сервис становится нормой".







