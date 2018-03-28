Маски и песок: в Пекин пришел весенний смог

Теплая весенняя погода пришла в Пекин, и вместе с ней в китайскую столицу вернулся смог — жители города, всю зиму радовавшиеся синему небу и свежему воздуху, вынуждены надевать маски и стараться по возможности не выходить из помещения.

Муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды еще 24 марта объявило о том, что в понедельник качество воздуха значительно ухудшится, в связи с чем с 00.00 26 марта начал действовать повышенный оранжевый уровень тревоги. По предварительным оценкам, он будет активен до полуночи четверга, однако по состоянию на 13.00 (7.00 мск) среды качество воздуха в китайской столице не только не улучшается, но и в значительной мере ухудшается.

Уровень содержания в воздухе вредных частиц PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые представляют серьезную опасность для здоровья, в обеденное время в Пекине достиг отметки в 196 микрограммов на кубометр, в то время как безопасный уровень, установленный ВОЗ — 25 микрограммов на кубометр. Для сравнения, в январе этого года уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице стал самым низким за последние пять лет и составил 34 микрограмма на кубический метр, пишет РИА Новости.

Если в понедельник и вторник качество воздуха в Пекине было еще терпимым, то в среду в городе уже стало тяжело дышать, действие смога усугубилось витающей в воздухе пылью и частицами песка. В среду в некоторых северных и северо-восточных районах Китая началась песчаная буря, Национальный метеорологический центр страны (NMC) ввел в действие синий уровень тревоги в связи с этим природным явлением. Наибольшему воздействию бури подверглись Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский автономный район, но и в Пекине ее воздействие ощущается довольно сильно.





