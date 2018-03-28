За прошлый год почти 70% объёма экспорта молдавских товаров пришлось на страны ЕС

Торговая политика, проводимая молдавскими властями, способствует экономическому росту страны. Об этом заявили немецкие эксперты Get Moldova, которые проанализировали объём экспорта молдавских товаров за прошлый год. Почти 70% поставок пришлось на страны Евросоюза.

Экспорт овощей, фруктов, масличных и зерновых культур увеличился на 59 миллионов долларов. А поставки автомобильных проводов и кабелей выросли на 85 миллионов.



Эксперты связывают рост с реализацией Соглашения о свободной торговле. Отмечается увеличение поставок в Турцию, в эту страну Молдова экспортировала 4% продукции. Между тем, поставки в Россию сократились до 10%. Специалисты говорят, что снижение экспорта в эту страну обусловлено укреплением отношений между Молдовой и ЕС.







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