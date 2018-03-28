Госзакупки для столичных учреждений будут проводить через онлайн платформу

Учреждения, подведомственные столичной мэрии, обязали проводить государственные закупки через платформу MTender. Об этом распорядилась исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

Платформу MTender запустили в начале прошлого года при поддержке Министерства финансов, Агентства по госзакупкам и Центра электронного управления. Её создали для обеспечения прозрачности госзакупок.

Сейчас через неё проводят около 650 операций.





