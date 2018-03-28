Археологи нашли следы пребывания примерно миллиона людей в предположительно "безлюдной" юго-западной части Амазонии, представителей своеобразного "затерянного племени" индейцев, жившего там до нашествия конкистадоров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
"Мы невероятно рады тому, что нам удалось найти столь много следов пребывания человека в лесах на юге региона. Раскопки здесь раньше никогда не проводились, и наше исследование показывает, что нам нужно полностью пересмотреть историю региона Амазонии. Только на той небольшой ее части, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч человек", — заявил Хосе Ириарте (Jose Iriarte) из университета Эксетера (Великобритаия).
Южный берег Амазонки, как рассказывают ученые, давно считается своеобразным природным заповедником, где люди никогда не жили постоянно. Археологи предполагали, что племена древних индейцев предпочитали жить в пойме реки, а не в окрестностях ее притоков, берега которых часто бывают заболоченными, лишенными пищи и других ресурсов.
Британские и бразильские археологи проверили, так ли это на самом деле, параллельно расследуя одну из странных историй, которая упоминалась в бразильских хрониках 18 века. Монахи и натуралисты того времени писали о том, что один из регионов южной Амазонии, бассейн реки Тапажос, был густо заселен индейцами. Сегодня здесь почти никто не живет, это заставляло ученых сомневаться в подобных заявлениях авторов хроник.
Археологи проверили, так ли это, просветив грунт в окрестностях этой реки при помощи радаров, установленных на борту самолетов и спутников. Им удалось найти несколько сотен структур, похожих по своей форме на рукотворные объекты – каналы, рвы и прочие постройки – что заставило Ириарте и его коллег совершить экспедицию в те части бассейна реки, где они встречались чаще всего, пишет РИА Новости
В общей сложности, археологам удалось откопать более ста подобных структур, и обнаружить внутри или рядом с ними вполне однозначные следы жизни людей – осколки керамики, каменные топоры и особый тип почвы, формирующейся только в человеческих поселениях.
В общей сложности на территории юга Амазонии, как показывают расчеты Ириарте и его коллег, присутствовало примерно 1,3 тысячи подобных поселений древних индейцев, живших в этом регионе континента как минимум несколько сотен лет, начиная с 12 века и заканчивая 15 веком нашей эры.
Общая численность представителей этой загадочной группы индейцев, по словам археологов, могла превышать миллион человек, что ставит перед ними вполне логичный вопрос – куда исчезли все эти люди, и почему об их существовании раньше никто не знал? Дальнейшие раскопки, как надеются ученые, помогут раскрыть эти тайны истории.
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журналист