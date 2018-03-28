В Каларашском районе девочка украла у дедушки 13 тысяч леев и сбежала из дома

12-летняя девочка украла у родственника 700 долларов и 100 евро. После этого она и ее 9-летний двоюродный брат не вернулись домой из школы.

Инцидент произошёл вчера утром, 27 марта, в селе Мелешень Каларашского района, передаёт impacttv.md. В полицию обратился 57-летний мужчина и рассказал органам правопорядка, что утром внучка перед уходом в школу вытащила у него из кармана крупную сумму денег – более 13 тысяч леев. Вечером девочка не вернулась из школы.

Стражи порядка установили, что вместе с ней пропал и 9-летний двоюродный брат юной воровки. Дети покинули школу в неизвестном направлении. Органы правопорядка предпринимают все необходимые меры в их поисках, пишет aif.md.





