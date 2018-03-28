Два автомобиля столкнулись “лоб в лоб” на трассе Кишинёв – Каушаны

Авария произошла вчера вечером недалеко от села Григорьевка на трассе Кишинёв – Каушаны. 42-летняя женщина, будучи за рулём автомобиля Audi Q7, хотела совершить обгон грузовика, но не убедилась в безопасности своего манёвра.

Машины столкнулись “лоб в лоб”. От сильного удара Audi Q7, в которой находился ещё и супруг автоледи, вылетел на обочину. В машине Fiat, который остался на трассе заблокированным, находились супруги 39 и 40 лет вместе с ребёнком. Оба автомобиля были серьёзно повреждены.

Согласно предварительным данным, виновником ДТП стала владелица Audi Q7. В зависимости от травм со стороны пострадавших, женщина получит соответственное наказание, пишет aif.md





