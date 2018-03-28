Умер Виктор Калашников

Скончался советский и российский оружейник Виктор Калашников, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

Виктор Калашников умер 27 марта, ему было 75 лет.

В концерне "Калашников" подтвердили смерть конструктора и сообщили, что прощание с ним состоится 30 марта в Ижевске, пишет РИА Новости

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году окончил Ижевский механический институт, после чего начал работать на Ижевском машзаводе в отделе главного конструктора бюро по разработке новых изделий.

Он провел многочисленные исследования, позволившие улучшить автомат Калашникова, разработал для него несколько узлов и деталей. Участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов и пулемета Калашникова с комбинированным питанием, создавал блокировку ударника для карабина "Медведь-3". В рамках работ по теме "Абакан" под его руководством были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Виктор Калашников удостоен звания заслуженного конструктора России, почетного оружейника и почетного работника промышленности вооружений.

Награжден орденом "Знак Почета", медалью "В память 850-летия Москвы" и другими наградами.

Кандидат технических наук, член-корреспондент Инженерной академии Удмуртии.







