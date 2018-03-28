Гражданина Молдовы задержали на границе с наркотиками в обуви

Находка была сделана 26 марта сотрудниками пограничного пункта Скулень совместно с таможенными инспекторами.

29-летний гражданин Молдовы, являющийся пассажиром автомобиля марки Volkswagen, повел себя подозрительно, что побудило таможенников досмотреть его более тщательно.

В результате в кроссовке под стелькой у него был обнаружен пакетик с 5 граммами гашиша.

Поясняя происхождение наркотического вещества, молдаванин рассказал, что купил его во Франции, для личного употребления. Он признался, что потребляет наркотики уже около 8 лет, пишет aif.md

Проводится расследование.



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