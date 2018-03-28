Раскрыты две преступные группировки, занимавшиеся производством и реализацией контрафактного табака

Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, совместно с Нацинспекторатом расследований раскрыли деятельность двух преступных группировок, в которую входили граждане Польши, Украины, Молдовы и Грузии.

Они занимались производством и реализацией контрафактной табачной продукции в странах Евросоюза. В результате были задержаны 8 человек, среди которых и наши соотечественники. Известно, что группировка действовала с 2017 года.

Подпольные заводы работали на территории Украины и Польши. Ущерб нанесенный Польше оценивается в 25 миллионов евро.