Еще один человек умер от гриппа

На минувшей неделе скончалась 40-летняя жительница Кишинева, у которой диагностировали грипп. Это уже четвертый случай с начала года. Женщина слишком поздно обратилась за помощью медиков и не была вакцинирована от сезонного гриппа.

О данным министерства здоровья, труда и соцзащиты, эпидемиологическая ситуация в стране пока в пределах нормы. Так, на прошлой неделе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания гриппом.

За эти же 7 дней было диагностировано примерно 1300 случаев ОРВИ, а это на 20 процентов меньше, чем за период с 12-го по 18-ое марта. Добавим, что в это время года, когда погода очень изменчива, врачи рекомендуют соблюдать правила гигиены и обращаться к медикам при первых же симптомах простуды.

Между тем, в соседних странах - Румынии и Украине - объявлена эпидемия гриппа. В Румынии с начала холодного сезона от гриппа уже скончались 109 человек.