Завершено расследование в отношении бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука

Дело бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука отправили в суд. Прокуроры завершили расследование, согласно которому экс-главу приднестровской администрации обвиняют в коррупции в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Суд состоится в отсутствии Шевчука, который сбежал за границу еще прошлым летом. Некоторые СМИ пишут, что он может скрываться в России или в Германии.



Евгений Шевчук был объявлен в розыск администрацией Тирасполя, на его имя выписан ордер на заочный арест. Расследование еще нескольких пунктов обвинения, - контрабанды, растраты госимущества в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов, пока приостановлено, так как эти пункты обвинения смогут изучить только в присутствии фигуранта дела.





