Глава МИД ОАЭ: "Открытие дипмисси в Абу-Даби поспособствует дальнейшему развитию молдавско-эмиратских отношений"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приветствуют инициирование необходимых шагов со стороны правительства Республики Молдова по открытию дипломатической миссии в Абу-Даби, что будет способствовать развитию молдавско-эмиратских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед Аль-Нахайян на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудором Ульяновски.

Глава МИД ОАЭ высоко оценил активное участие главы молдавской дипломатии в процессе укрепления и активизации как двусторонних отношений, так и отношений с государствами Персидского залива.

В ходе встречи собеседники подтвердили важность полноценного освоения двустороннего диалога во взаимовыгодных областях, таких как развитие торгово-экономического обмена и активизация социально-культурных отношений в контексте отмены правительством Молдовы визового режима для граждан ОАЭ, сообщает МОЛДПРЕС.

В этой связи Тудор Ульяновски подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества в области гражданской авиации, а также начала переговоров о повышении степени правовой защиты граждан Молдовы, работающих на территории ОАЭ. В целях оказания консульской помощи молдавской диаспоре, обосновавшейся в регионе Персидского залива, глава молдавской дипломатии проинформировал своего эмиратского коллегу о запуске дипломатических процедур, необходимых для открытия генерального консульства в г. Дубай.

Министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудор Ульяновски находится с рабочим визитом в ОАЭ с 26 по 29 марта 2018 года.