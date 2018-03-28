Генсекретарь правительства и представитель ЮНИСЕФ в Молдове обсудили приоритеты сотрудничества

Укрепление процессов координации и мониторинга реализации национальных стратегий и планов действий, касающихся защиты прав ребенка, были рассмотрены на встрече генерального секретаря правительства Лилии Палий с новым представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Молдова Дезире Джонсма.

Стороны провели обзор инициатив, связанных с различными аспектами сферы защиты прав ребенка в нашей стране. Представитель ЮНИСЕФ отметила сотрудничество между органами центрального и местного публичного управления и поощрила дальнейшее продолжение работы в данном направлении, подтвердив готовность ЮНИСЕФ предоставить необходимую поддержку в рамках Программы сотрудничества организации с нашей страной на 2018 – 2022 гг.

Как сообщает МОЛДПРЕС, генеральный секретарь правительства отметила, что исполнительная власть заинтересована в обеспечении соблюдения прав ребенка и выступает за продолжение сотрудничества, подчеркнув важность мониторинга качества реализации политики с заимствованием передового международного опыта, а также совершенствования межотраслевого сотрудничества и оценки результатов, основанных на качественных данных.

Вместе с тем, Лилия Палий заверила, что вопросы, касающиеся борьбы с насилием в отношении детей, различных форм дискриминации, разработки политики, способствующей повышению качества жизни детей раннего возраста, а также диверсификации программ для молодежи, особенно в сельской местности и в приднестровском регионе, по-прежнему останутся в центре внимания специалистов в этой области.

Стороны также договорились о содействии с целью обеспечения оптимальных условий для гармоничного развития детей в Республике Молдова.