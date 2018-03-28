Красный iPhone X появился на видео

В Сети появился рендер iPhone X PRODUCT(RED). Дизайнер Мартин Хайек создал его на основе последних слухов. Видео доступно на его YouTube-канале.

Напомним, в прошлом году iPhone 7 и 7 Plus получили такую окраску. А недавно в Сети появились слухи, что Apple в ближайшее время выпустит новые расцветки для флагмана последнего поколения.

Также ожидается выход золотого iPhone X. Об этом сообщал инсайдер Вениамин Гескин. По его словам, так Apple хочет стимулировать продажи флагмана в Китае, пишет life.ru

Продукция Apple в красном цвете выпущена в рамках поддержки больных ВИЧ и СПИДом. Часть дохода с каждой покупки отчисляется в глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Ассортимент RED включает в себя iPhone, чехлы для устройств Apple, наушники и колонки Beats, а также ремешки для Apple Watch.