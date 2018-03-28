В Украине женщина убила молотком семилетнюю дочь

В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила собственную семилетнюю дочь. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Уроженка Закарпатской области 1986 года рождения, местная жительница, ранее не судима, которая, по ее словам, находится на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь", – говорится в сообщении.

Женщина нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. Ребенок получил тяжелые повреждения, в том числе и открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, и скончался на месте, сообщает korrespondent.net

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

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