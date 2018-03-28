Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" арестована на два месяца

Заводский районный суд Кемерова арестовал генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок на два месяца. Она будет находиться под стражей до 25 мая.

Избрать меру пресечения в виде ареста до 25 мая 2018 года, — огласил судья Дмитрий Шандров.

Также суд арестовал охранника Сергея Антюшина, который, по версии следствия, после сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Он заявил, что система была неисправна и периодически не включалась все три года, что он работал в ТЦ.

На очереди решения по еще трем фигурантам. В их числе — технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, пишет

РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

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