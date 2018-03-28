Гидрологи предупреждают о повышении уровня воды в малых реках Молдовы

Государственная гидрометеослужба объявила о действии до 4 апреля «желтого кода» метеоопасности в связи с подтоплениями из-за резкого потепления и активного таяния снега.

«В связи с этими факторами гидрологи предупреждают о повышении уровня воды в малых реках страны на 0,5-1 метр и интенсивном стекании воды со склонов, с риском локальных подтоплений», - говорится в пресс-релизе Гидрометеослужбы.

В этой связи метеорологи и спасатели предупреждают экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, о необходимости проверки состояния плотин и их укрепления, в зависимости от ситуации, пишет МОЛДПРЕС.

Гидрометслужба также сообщает, что, в связи с весенним сходом льда на Дунае, на участке порта Джурджулешть вырастет уровень воды, что может привести к наводнениям и подтоплениям в низинах.