В Бельцах в сети пиццерий выявили нарушения

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели плановые проверки в специализированном мясном магазине, а также в заведениях пиццерий, размещенных в муниципии Бельцы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате проведенных проверок был выявлен ряд нарушений.

В частности, полезная для потребителей информация не была вывешена в видном месте, а условия хранения пищевых продуктов не были соблюдены. Также были обнаружены продаваемые товары в отсутствие обязательной маркировки и в испорченной упаковке, а индикаторы цен на реализуемую продукцию были составлены неверно.

Помимо прочего, коммерческая деятельность осуществлялась в отсутствие авторизации, а книгой жалоб распоряжались несоответствующим образом.

В отношении инспектируемых единиц были составлены соответствующие документы, пишет aif.md

Стоит отметить, что в этом месяце территориальные подразделения агентства проверили деятельность 95 коммерческих единиц и общепитов.





