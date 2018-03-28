Две страны ЕС отзывают послов из Москвы

Словакия отзывает посла из Москвы для консультаций, заявил журналистам глава МИД страны Мирослав Лайчак. Его общение с прессой транслировали сетевые телеканалы.

По словам Лайчака, главу дипмиссии из России отзывают впервые за 20 лет. Это связано с обвинениями со стороны Лондона в адрес Москвы по "делу Скрипаля".

"Что касается обращения Великобритании о том, чтобы ее союзники выслали из своих стран дипломатов, работающих в качестве незадекларированных сотрудников спецслужб, то мы воспринимаем его очень серьезно, рассматриваем. Я нахожусь в контакте с руководителями нашей страны и с зарубежными партнерами", — сказал глава МИД.

Лайчак добавил, что планирует обсудить этот вопрос с главой SIS (контрразведки. — Прим. ред.). По его словам, конечное решение (о возможной высылке дипломатов из России. — Прим. ред.) остается за руководством страны, пишет РИА Новости

Ранее об отзыве посла из Москвы сообщил Люксембург. В МИД страны заявили, что правительство "решительным образом осуждает совершенное (в британском Солсбери. — Прим. ред.) нападение и присоединяется к выводам Великобритании о том, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за случившееся".

На прошлой неделе посла в России также отозвал Евросоюз.





