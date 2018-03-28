Ученые назвали самые вредные наполнители для электронных сигарет

Наполнители с запахом ванили и корицы оказались самыми токсичными и опасными среди всех никотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

"Мы обнаружили, что жидкости для электронных испарителей очень пестры по своему химическому составу, и что многие из них содержат вещества, более токсичные и опасные, чем сам никотин. Мы надеемся, что наша методика изучения этих наполнителей поможет регулирующим органам сформулировать правильную политику по ограничению их оборота", — заявил Роберт Тарран (Robert Tarran) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

пишет РИА Новости. Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания, и вымывания тяжелых металлов из нее,

В свою очередь, токсические и канцерогенные свойства самих наполнителей сильно отличались. Некоторые из них, к примеру, жидкость с ароматом голубики, убивали клетки не намного сильнее, чем сами растворители, а другие ароматы, такие как запах ванили, банана и корицы, вызывали их массовую гибель даже при минимальных концентрациях.

Что важно, повышение концентрации всех этих веществ приводило к быстрому росту числа мертвых клеток. Это говорит о том, что ароматические жидкости любого типа опасны для здоровья курильщика при достаточно большом количестве добавок в наполнителях для вейпов.









