Столичная жительница нашла у себя в шкафу снаряд советских времен

В начале этой недели жительница столицы наводила порядок в доме, но ее ждал «сюрприз». Она обнаружила снаряд советских времен.

Столичная полиция утверждает, что объект принадлежал бывшему владельцу квартиры, который был офицером Советской армии.



Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталия Стати рассказала для CrimeMoldova, что снаряд был найден в шкафу на балконе, пишет noi.md.



«Обнаружив снаряд, 35-летняя женщина позвонила в полицию. Полицейские и саперы пришли на место происшествия. Было установлено, что квартира ранее принадлежала мужчине, офицеру Советской армии, который умер в начале марта в возрасте 93 лет. Женщина сказала сотрудникам правоохранительных органов, что она более 15 лет заботилась о владельце квартиры, но не знала, что у него в доме есть снаряд», – уточнила Стати.



По словам саперов, объект не представлял опасности. Он был изъят и отправлен на экспертизу.