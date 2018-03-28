Павел Филип: Программа «Первый дом» пользуется популярностью, и я предлагаю, чтобы мы постоянно ее улучшали

Банки получили более 100 заявлений в рамках программы «Первый дом». Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в начале заседания правительства. Филип сказал, что проект является успешным, но необходимы некоторые корректировки, чтобы сделать его доступным для большего числа бенефициаров.

«Мы намерены наблюдать за этой программой. Я предлагаю постоянно ее улучшать. Я уже собрал ряд вопросов. Мы уже должны внести некоторые поправки. Например, понятие «работник» не включает предпринимателей. Для некоторых не учитывается период работы за пределами страны», - сказал премьер.

Еще одно изменение, которое в скором времени может быть внесено, предусматривает, что при расчете доходов молодых семей также будут учитываться гарантии, предоставляемые родственниками второй степени.

«Очень важный элемент, и я думаю, что его можно быстро внести, касается того, что в программе, в нынешнем регламенте только родственники первой степени могут быть поручителями. Я думаю, что мы можем расширить круг лиц, которые могут стать гарантами, почему бы и нет, включить в него и родственников второй степени или, возможно, даже пойдем дальше. Не имеет значение, кто предоставляет эту гарантию. Не обязательно останавливаться только на родственниках первой степени», - подчеркнул премьер.

Исходя из результатов программы, власти рассмотрят возможность ее расширения, предлагая государственным служащим возможность приобрести жилье на выгодных условиях.