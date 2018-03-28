Меньше бюрократии при предоставлении кадастровых услуг

Гражданам и предпринимателям больше не придется предоставлять ряд справок и выписок по требованию кадастровых органов. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в начале заседания правительства. Глава Кабинета министров сказал, что хочет, чтобы взаимодействие граждан и бизнеса с государственными учреждениями было максимально упрощено.

«Гражданам, которым необходимо воспользоваться кадастровыми услугами, больше не нужно будет предоставлять документы о гражданском состоянии, документы об изменении имени. Раньше это происходило следующим образом: нужно было пойти в Registru и получить справку об изменении имени, а потом отнести ее в Cadastru, чтобы там его и поменяли, в качестве владельца недвижимости. Более того, нет необходимости в свидетельствах о браке и разводе, если информация уже существует в Registru, поскольку Служба гражданского состояния вошла в Агентство государственных услуг. В то же время компаниям больше не придется предоставлять выписку из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и решение о регистрации государственного регистратора», - сказал глава Кабинета министров.

По словам Филипа, эти меры призваны подтвердить намерение правительства максимально упростить взаимодействие граждан и экономических агентов с государственными учреждениями и сократить бюрократию.