Мальта отзывает посла в России

Правительство Мальты сообщило, что отзывает для консультаций посла в России в связи с "делом Скрипаля".

"В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в России из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании на фоне этого серьезного вызова нашей общей безопасности", — сообщило правительство в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, в британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.





