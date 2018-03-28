Законопроект, упрощающий процедуру ассоциации граждан, утвержден Кабмином

Мнение: «Это очень прогрессивный проект». Деятельность неправительственных организаций будет облегчена, а процедуры их регистрации - упрощены.

Правительство утвердило законопроект о некоммерческих организациях. Цель документа заключается в совершенствовании правовой базы, регулирующей деятельность неправительственных организаций и упрощении процедуры их регистрации, что обеспечит свободу ассоциации.

Проект предусматривает отмену ограничений для определенных категорий лиц при создании некоммерческих организаций или их управлении, предоставление дополнительных гарантий защиты свободы ассоциации, отмену территориальных ограничений на деятельность и ограничение возможности вмешательства государства в работу этих структур.

В документе также устанавливаются принципы создания и функционирования некоммерческих организаций и предусматривается, что их регистрация будет осуществляться бесплатно Агентством государственных услуг.

В то же время предельный срок регистрации некоммерческих организаций будет сокращен - от 30 до 15 дней. А период подачи документов будет увеличен с 30 дней до трех месяцев.

Этот проект продвигался Министерством юстиции при поддержке гражданского общества. Бывший глава минюста Александру Тэнасе приветствовал решение, принятое Кабинетом министров.

«Это очень прогрессивный проект, который будет способствовать укреплению и развитию гражданского общества. Таким образом, Республика Молдова будет иметь одно из самых либеральных и современных законов в области некоммерческих организаций, соответствующий самым высоким европейским стандартам», - написал Тэнасе на своей странице в Фейсбуке.