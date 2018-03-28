Сильвия Раду призвала жителей столицы выйти на генеральную уборку

На субботник - всем миром. Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду просит горожан помочь коммунальщикам навести в Кишиневе порядок в преддверии Пасхи.

Обращение Сильвия Раду разместила в социальных сетях.

"Я хочу, чтобы наш город был зеленым и красивым, как мы все этого хотим. Мы должны заботиться о нем. Ведь это твой, мой, наш город. 31 марта мы проведем генеральную уборку. Давайте все выйдем на уборку и поработаем вместе", - написала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Людей она просит собрать мусор во дворах, а сотрудники муниципальных служб займутся парками и аллеями. А еще им нужно расчистить берега речки Бык.

Генеральная уборка намечена на 31 марта.







