ЕС инвестирует в Гагаузию ещё девять миллионов евро

До 2020 года Евросоюз инвестирует в Гагаузию ещё девять миллионов евро. Деньги предоставят в рамках программы SARD. Они пойдут на внедрение проектов в финансовой и информационной областях.

Программу запустили в 2016 году. До сих пор было создано 75 рабочих мест. Михаил Гаргалык разводит коз. На полученные 14 тысяч евро он открыл ферму. А Григорий Кысса производит топливные гранулы. Инвестиции составили 13 тысяч евро.



Премьер Павел Филип отметил, что ЕС является важным инвестором для всей страны.



До сих Гагаузия получила от Евросоюза пять миллионов евро.





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