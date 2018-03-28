Единая служба экстренной помощи 112 начнет работу с 29 марта

Единая служба экстренной помощи 112 готова к запуску. Технические системы еще раз проверили, диспетчеры прошли последний инструктаж. Предшествовали этому несколько месяцев подготовки, технических и психологических тренингов.

"Заполняем карточку. Человек представляется, мы видим номер его телефона. Если есть дополнительные вопросы, ему можно перезвонить. Записываем адрес и отправляем. Место происшествия определяется на карте", - сказала оператор службы 112 Виктория Митрофан.



"Мы долго готовили операторов. Эта работа требует особого склада характера - нужно быть собранным и сдержанным", - отметила глава отдела приема звонков службы 112 Каролина Слифос.



Суета царила и в гараже Национального центра скорой помощи. Цифры 903 на неотложках заменили новым номером - 112.



"Сегодня машин больше, чем обычно - вызвали все, чтобы подготовить. Вы видите, замена надписи много времени не требует, мы делаем это быстро", - сказал механик Владимир Видрашку.



Те же хлопоты - в пожарных частях.



"Мы уже начали менять указатели на спецмашинах. Вместо 901 - 112, чтобы люди понемногу привыкали в новому номеру", - отметил пожарный Дмитрий Польщин



По привычным номерам экстренных служб - 901, 902 и 903 - звонки будут принимать до конца июня.





