Свыше 880 преступлений выявили в прошлом году офицеры Центра по борьбе с коррупцией. Это на 3% больше, чем в 2016. Об этом говорится в докладе учреждения, который представили на заседании парламентской комиссии по безопасности. Почти 700 дел открыли за коррупцию. Чаще всего закон в этом отношении нарушали полицейские, за ними следуют главы предприятий и таможенники. Замыкают список следователи, прокуроры, министры и их заместители.
Всего НЦБК расследовал 1939 дел, из которых 610 - передали в суд, а 318 - уже рассмотрели. В 286 случаях вынесли вердикты, в 54 из них - обвиняемых приговорили к тюремному заключению. Отмечается также, что треть осуждённых за коррупцию вернулись к работе.
"Возвращение в государственный сектор осужденных за различные коррупционные преступления воспринимается как безнаказанность, как неспособность государства эффективно бороться с этим явлением", - сказал глава НЦБК Богдан Зумбряну.
Председатель комиссии предложил главе НЦБК представить отчёт в парламенте, но некоторые члены выступили против.
"Вы знаете, что парламент, прежде всего, представляет политическую власть. И в нынешней ситуации борьба с коррупцией превратится в политические лозунги, а это недопустимо", - отметил член комиссии по безопасности Артур Решетников.
Теперь высказаться по этому поводу должно парламентское бюро.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист