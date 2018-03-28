В прошлом году НЦБК выявил более 880 преступлений

Свыше 880 преступлений выявили в прошлом году офицеры Центра по борьбе с коррупцией. Это на 3% больше, чем в 2016. Об этом говорится в докладе учреждения, который представили на заседании парламентской комиссии по безопасности. Почти 700 дел открыли за коррупцию. Чаще всего закон в этом отношении нарушали полицейские, за ними следуют главы предприятий и таможенники. Замыкают список следователи, прокуроры, министры и их заместители.

Всего НЦБК расследовал 1939 дел, из которых 610 - передали в суд, а 318 - уже рассмотрели. В 286 случаях вынесли вердикты, в 54 из них - обвиняемых приговорили к тюремному заключению. Отмечается также, что треть осуждённых за коррупцию вернулись к работе.



"Возвращение в государственный сектор осужденных за различные коррупционные преступления воспринимается как безнаказанность, как неспособность государства эффективно бороться с этим явлением", - сказал глава НЦБК Богдан Зумбряну.



Председатель комиссии предложил главе НЦБК представить отчёт в парламенте, но некоторые члены выступили против.



"Вы знаете, что парламент, прежде всего, представляет политическую власть. И в нынешней ситуации борьба с коррупцией превратится в политические лозунги, а это недопустимо", - отметил член комиссии по безопасности Артур Решетников.



Теперь высказаться по этому поводу должно парламентское бюро.





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