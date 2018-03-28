Михай Гимпу обвинил Андрея Нэстасе во лжи

Обещание лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе повысить людям зарплаты в случае победы на местных выборах - ложь. Об этом заявил в эфире частного телеканала лидер либералов Михай Гимпу, пишет publika.md

"Нельзя претендовать на должность мэра и обещать людям в случае победы увеличить зарплаты. Люди не глупые, они знают кто им платит зарплаты, и кто их повышает. У него нет такого опыта ни в политике, ни в администрации, который есть у Валерия Мунтяну. И команды у него нет!"



На должность градоначальника претендуют в том числе социалист Ион Чебан, член партии Шора Регина Апостолова и лидер формирования "Демократия дома" Василий Костюк.

Досрочные местные выборы в столице пройдут 20 мая.





