Сова напала на шафера во время свадебной церемонии. ВИДЕО

Свадьба в замке Пекфортон, графство Чешир (Англия), обернулась курьезом: сова напала на одного из друзей жениха.

Во время церемонии ручная сова должна была величественно пролететь через богато украшенный зал и приземлиться на руку шафера.

В мешочке, прикрепленном к одной из ее лап, были кольца для Дженни Эрроусмит и Марка Вуда, невесты и жениха.

Однако шафер немного замешкался и не смог сразу отвязать мешочек с кольцами, пишет moya-planeta.ru

Сова стала нервничать и хлопать крыльями, по залу пронесся смех, а один из друзей жениха, сидящий в первом ряду, вытянул руку, предлагая сове пересесть к нему.

Неожиданно птица рассердилась и спикировала прямо на сидящего мужчину, заставив того свалиться со стула.

Хозяин совы Джо Купер из Нантича был так смущен поведением своей подопечной, что тут же покинул зал. Гости ненадолго растерялись, но вскоре церемония продолжилась. Сова уселась на край стола, где должны были расписываться жених и невеста, и сердито глядела на смеющихся гостей. Свадебному фотографу удалось сделать идеальную серию кадров.

Дженни и Марк, теперь уже муж и жена, говорят: «Это был потрясающий день для нас обоих! Такое точно никогда не забыть!»