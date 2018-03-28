Эксперты назвали смартфон с лучшей камерой в мире

Эксперты ресурса DxOMark определили смарфтон, оснащенный самой лучшей камерой. Лидером оказался HuaweiP20 Pro, представленный китайским производителем 27 марта этого года. Об этом пишет SlashGear.

Сообщается, что гаджет удостоился самых высоких оценок в истории ресурса. Успех обеспечила ему тройная камера, состоящая из 40-мегапиксельного датчика QuadBayer, второй монохромной камеры с сенсором 20 МП, и дополнительным телефото-сенсором, пишет korrespondent.net

За качество фото P20 Pro получила 114 баллов. Таким образом, флагман превзошел не только GalaxyS9 и представленный накануне MiMix 2S, но также и iPhoneX.