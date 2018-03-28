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В Киеве закрыли станцию метро из-за задымления
// фото: facebook.com/Роман Петушков
18:52, 28 Mar 2018
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В Киеве возле станции метрополитена Левобережная произошло задымление. Станция закрыта на вход и выход, сообщила в Facebook пресс-служба Киевского метрополитена.

"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам очевидцев, горит один из магазинов рядом со станцией метро, пишет korrespondent.net.

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