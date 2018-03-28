В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы. ФОТО

В преддверии курортного сезона Сочи омыло грязевым ливнем. Дождь, состоящий из песка африканских пустынь и пыльцы черноморских растений, не представляет угрозы для людей и природы, рассказала ТАСС замначальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

"Причина — пыльные бури над севером Африки, — рассказала метеоролог. - Кроме того, на побережье Сочи сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы".

Как пишет vesti.ru, точно такое же явление наблюдалось в районе Сочи ровно год назад. Песок перенесло на огромные расстояние высоко в небе, а над Черным морем он пролился вместе с дождем. Единственное неудобство, которое принес грязевой ливень — грязные разводы на домах, машинах и одежде. А кроме того, снег в горах стал желтым. Однако катанию лыжников это никак не мешает.