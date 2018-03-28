Ученые нашли у человека новый орган

Он представляет собой сеть полостей, заполненных жидкостью, и располагается в соединительной ткани по всему телу.

Новый орган назвали «интерстиций». Ранее считалось, что это своеобразный барьер из коллагена, но оказалось, что это связующая ткань, состоящая из полостей с жидкостью. Считается, что она предназначена для защиты органов от механических повреждений. Но открытие интерстиция очень важно с точки зрения лечения и прогнозирования развития раковых заболеваний, так как жидкость в этих полостях может быть ответственна за распространение метастазов, пишет moya-planeta.ru

Издание LiveScience сообщает, что открытие стало возможным благодаря новым технологиям: старые методы микроскопического исследования не показывали интерстиций. Соединительную ткань сейчас изучают с помощью эндоскопии, лазера и флуоресцентных красителей.