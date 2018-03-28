Ученые предполагают, что можно есть все, что угодно, но в определенные промежутки времени, и худеть.
Выбор времени еды может быть ключевым для потери веса, причем без урезания углеводов. Современные исследования сосредотачиваются не на подсчете калорий, а на ограничении времени питания. Процесс чем-то похожий на пост оказался эффективным при экспериментах на мышах.
Доктор Сэчин Панда, биолог Института Солка в Сан-Диего, начал изучать эффекты ограниченного по времени питания почти 15 лет назад. Доктор Панда и коллеги-зоологи провели эксперимент, кормя мышей равным количеством калорий, но половина из них получали еду в течение 8-часового окна. Эти грызуны за четыре месяца стали весить на 28% меньше, чем вторая половина испытуемых. Кроме того, такое питание предотвращало диабет, болезни сердца и рак, пишет moya-planeta.ru.
В утренние часы метаболизм оптимально функционирует, организм лучше всего сжигает жиры, и сахар в крови ниже. Исследования показали, что у людей на ограниченном по времени питании снижался гормон грелин, вызывающий голод. А вот постоянная еда мешает циркадным ритмам, которые отвечают за то, когда лучше есть, пить, спать.
Доктор Панда и сам приверженец метода — завтракает в 7:00, ужинает в 19:00 и после этого ничего не ест. В результате, снизился вес, сахар в крови, и он стал лучше спать. Однако, возможно, что результаты, полученные на мышах, не так просто перенести на людей. Ведь 14-часовое голодание для мыши может означать двухдневный пост для человека.
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журналист